О нас

Региональный директор BP поздравил президента Азербайджана

Региональный директор BP поздравил президента Азербайджана Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 20:35
Региональный директор BP поздравил президента Азербайджана

Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Компания ВР, как долгосрочный стратегический партнер Азербайджана, испытывает гордость в связи с возможностью видеть прогресс Вашей современной страны в различных сферах, а также вносить вклад в развитие ее нефтяной и газовой промышленности.

Мы верим, что это плодотворное партнерство будет продолжаться долгие годы и послужит дальнейшему повышению благосостояния азербайджанского народа.

Ваше превосходительство, еще раз поздравляю Вас с этим знаменательным праздником, желаю Вам крепкого здоровья, а народу Азербайджана – мира, благосостояния и прогресса".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BP-nin regional prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Другие новости из категории

На Зангеланском направлении госграницы предотвращена попытка прорыва группы армянских диверсантов
На Зангеланском направлении госграницы предотвращена попытка прорыва группы армянских диверсантов
26 мая 2023 г. 20:10
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
26 мая 2023 г. 20:00
Зеленский поздравил президента Азербайджана
Зеленский поздравил президента Азербайджана
26 мая 2023 г. 19:55
Орбан: Сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном носит образцовый характер
Орбан: Сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном носит образцовый характер
26 мая 2023 г. 19:35
Президент Швейцарии поздравил лидера Азербайджана
Президент Швейцарии поздравил лидера Азербайджана
26 мая 2023 г. 19:26
Джейхун Байрамов обсудил с помощником генсека ООН ситуацию в регионе
ФотоДжейхун Байрамов обсудил с помощником генсека ООН ситуацию в регионе
26 мая 2023 г. 19:07
Король Иордании поздравил президента Азербайджана
Король Иордании поздравил президента Азербайджана
26 мая 2023 г. 18:42
Президент Португалии поздравил лидера Азербайджана
Президент Португалии поздравил лидера Азербайджана
26 мая 2023 г. 18:35
Глава МИД Азербайджана проинформировал спецпредставителя НАТО о процессе нормализации отношений с Арменией
ФотоГлава МИД Азербайджана проинформировал спецпредставителя НАТО о процессе нормализации отношений с Арменией
26 мая 2023 г. 18:05
Чавушоглу: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано в ближайшее время
Чавушоглу: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано в ближайшее время
26 мая 2023 г. 17:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi