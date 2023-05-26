Региональный директор BP поздравил президента Азербайджана

Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Компания ВР, как долгосрочный стратегический партнер Азербайджана, испытывает гордость в связи с возможностью видеть прогресс Вашей современной страны в различных сферах, а также вносить вклад в развитие ее нефтяной и газовой промышленности.

Мы верим, что это плодотворное партнерство будет продолжаться долгие годы и послужит дальнейшему повышению благосостояния азербайджанского народа.

Ваше превосходительство, еще раз поздравляю Вас с этим знаменательным праздником, желаю Вам крепкого здоровья, а народу Азербайджана – мира, благосостояния и прогресса".