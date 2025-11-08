Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Азербайджан
Внешняя политика
08 ноября, 2025
- 10:33
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Азербайджан для участия в Параде Победы по случаю 5-й годовщины победы в Отечественной войне.
Как передает Report, об этом сообщил TRT Haber.
Отмечается, что запланированы двусторонние встречи турецкого лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который также будет присутствовать на Параде Победы в Баку.
На встречах планируется обсуждение региональных и глобальных вопросов.
