    Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 10:33
    Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Азербайджан

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Азербайджан для участия в Параде Победы по случаю 5-й годовщины победы в Отечественной войне.

    Как передает Report, об этом сообщил TRT Haber.

    Отмечается, что запланированы двусторонние встречи турецкого лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который также будет присутствовать на Параде Победы в Баку.

    На встречах планируется обсуждение региональных и глобальных вопросов.

    Реджеп Тайип Эрдоган Азербайджан Военный парад День Победы Путь к Победе
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana yola düşüb
    Recep Tayyip Erdogan departs for Azerbaijan

