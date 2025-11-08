Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana yola düşüb
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 10:30
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana yola düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Türkiyə lideri 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Bakıda keçiriləcək mərasimdə iştirak edəcək.
Ərdoğanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və mərasimə qatılacaq Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şəriflə ikitərəfli görüş keçirəcəyi nəzərdə tutulur.
Görüşlərdə regional və qlobal məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır.
