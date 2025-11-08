İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana yola düşüb

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 10:30
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana yola düşüb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Türkiyə lideri 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Bakıda keçiriləcək mərasimdə iştirak edəcək.

    Ərdoğanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və mərasimə qatılacaq Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şəriflə ikitərəfli görüş keçirəcəyi nəzərdə tutulur.

    Görüşlərdə regional və qlobal məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır.

    Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Азербайджан
    Recep Tayyip Erdogan departs for Azerbaijan

