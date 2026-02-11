ABŞ klubuna keçən Nəriman Axundzadə "Qarabağ"a təşəkkür edib
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 14:20
ABŞ-nin "Kolambus Kryu" klubuna keçən Azərbaycan millisinin futbolçusu Nəriman Axundzadə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, 21 yaşlı hücumçu "Qarabağ" komandası ilə vidalaşıb.
O, "çox sağ ol, böyük "Qarabağ" ailəsi" yazıb.
Xatırladaq ki, Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu" ilə sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
