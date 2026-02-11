İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    BFB IMF-lə maliyyə dərinləşməsinin artırılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    • 11 fevral, 2026
    • 14:32
    BFB IMF-lə maliyyə dərinləşməsinin artırılmasını müzakirə edib

    "Bakı Fond Birjası" QSC (BFB) və Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) arasında maliyyə dərinləşməsinin artırılması və investor bazasının genişləndirilməsi perspektivləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb.

    "Report" bu barədə Birjaya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, BFB-nin rəhbərliyi IMF-in Azərbaycan üzrə missiyasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüş çərçivəsində Birjanın İdarə Heyətinin sədri Ruslan Xəlilov IMF-in Azərbaycan üzrə missiya rəhbəri Anna Bordon ilə "Maliyyə bazarları: son inkişaflar, islahat istiqamətləri və Azərbaycanda maliyyə dərinləşməsi perspektivləri" mövzusu ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıb.

    Müzakirələrdə ölkənin kapital bazarlarında müşahidə olunan cari tendensiyalar, bazar infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, institusional çərçivənin gücləndirilməsi və maliyyə alətlərinin şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən təşəbbüslər diqqət mərkəzində olub.

    Bakı Fond Birjası Beynəlxalq Valyuta Fondu Ruslan Xəlilov Anna Bordo

