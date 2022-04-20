Кыргызстан может принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана

Азербайджан и Кыргызстан рассмотрят участие Кыргызской стороны в инфраструктурных проектах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана

Азербайджан и Кыргызстан рассмотрят участие кыргызской стороны в инфраструктурных проектах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на сайт президента Кыргызстана, об этом говорится в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанной сегодня по итогам встречи президентов Азербайджана и Кыргызстана в Баку.

В документе также отмечается, что стороны подтверждают свою приверженность целям и принципам Устава ООН и взаимно поддерживают суверенитет, независимость, территориальную целостность и нерушимость международно-признанных границ друг друга.

"Стороны выражают готовность и далее всесторонне развивать политический диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества, носящего стратегический характер, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в декларации.