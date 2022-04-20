Кыргызстан высоко оценивает инициативы Азербайджана по укреплению международного сотрудничества

Кыргызстан высоко оценивает деятельность Азербайджана в качестве действующего председателя Движения Неприсоединения.
Как передает Report со ссылкой на сайт президента Кыргызстана, об этом говорится в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанной сегодня по итогам встречи президентов Азербайджана и Кыргызстана в Баку.
"Кыргызская сторона высоко оценивает деятельность Азербайджанской стороны в качестве действующего председателя Движения Неприсоединения, в том числе ее различные инициативы по укреплению международного сотрудничества, включая борьбу с пандемией COVID-19", - говорится в декларации.
Отмечается, что стороны подчеркивают готовность и далее продолжать сотрудничество и взаимодействовать в рамках международных организаций.