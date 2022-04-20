О нас
Аудио новости

Кыргызстан высоко оценивает инициативы Азербайджана по укреплению международного сотрудничества

Кыргызстан высоко оценивает инициативы Азербайджана по укреплению международного сотрудничества Кыргызстан высоко оценивает деятельность Азербайджана в качестве действующего председателя Движения Неприсоединения.
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 14:24
Кыргызстан высоко оценивает инициативы Азербайджана по укреплению международного сотрудничества

Кыргызстан высоко оценивает деятельность Азербайджана в качестве действующего председателя Движения Неприсоединения.

Как передает Report со ссылкой на сайт президента Кыргызстана, об этом говорится в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанной сегодня по итогам встречи президентов Азербайджана и Кыргызстана в Баку.

"Кыргызская сторона высоко оценивает деятельность Азербайджанской стороны в качестве действующего председателя Движения Неприсоединения, в том числе ее различные инициативы по укреплению международного сотрудничества, включая борьбу с пандемией COVID-19", - говорится в декларации.

Отмечается, что стороны подчеркивают готовность и далее продолжать сотрудничество и взаимодействовать в рамках международных организаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
14 апреля 2022 г. 19:15
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi