Кыргызстан высоко оценивает инициативы Азербайджана по укреплению международного сотрудничества

Кыргызстан высоко оценивает деятельность Азербайджана в качестве действующего председателя Движения Неприсоединения.

Кыргызстан высоко оценивает деятельность Азербайджана в качестве действующего председателя Движения Неприсоединения.

Как передает Report со ссылкой на сайт президента Кыргызстана, об этом говорится в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанной сегодня по итогам встречи президентов Азербайджана и Кыргызстана в Баку.

"Кыргызская сторона высоко оценивает деятельность Азербайджанской стороны в качестве действующего председателя Движения Неприсоединения, в том числе ее различные инициативы по укреплению международного сотрудничества, включая борьбу с пандемией COVID-19", - говорится в декларации.

Отмечается, что стороны подчеркивают готовность и далее продолжать сотрудничество и взаимодействовать в рамках международных организаций.