Подписаны азербайджано-кыргызские документы

20 апреля в Баку после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

20 апреля в Баку после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и Садыр Жапаров и подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

Также лидеры стран подписали Меморандум о создании Межгосударственного Совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики.

Кроме того, подписаны следующие документы: