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Подписаны азербайджано-кыргызские документы

Подписаны азербайджано-кыргызские документы 20 апреля в Баку после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 12:42
Подписаны азербайджано-кыргызские документы

20 апреля в Баку после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и Садыр Жапаров и подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

Также лидеры стран подписали Меморандум о создании Межгосударственного Совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики.

Кроме того, подписаны следующие документы:

  1. Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о воздушном сообщении.
  2. Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
  3. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством финансов Азербайджанской Республики и Министерством финансов Кыргызской Республики.
  4. Меморандум о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики.
  5. Меморандум о сотрудничестве между Государственной службой по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
  6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны интеллектуальной собственности между Агентством Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики и Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
  7. Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и Академией государственного управления при Президенте Кыргызской Республики.
  8. Соглашение о сотрудничестве между Закрытым Акционерным Обществом «Телевидение и Радиовещание Азербайджана» и Общественной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики.
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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qırğızıstan arasında 10 sənəd imzalanıb
Версия на английском языке Azerbaijani-Kyrgyz documents signed

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