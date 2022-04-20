Подписаны азербайджано-кыргызские документы

20 апреля в Баку после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев и Садыр Жапаров и подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.
Также лидеры стран подписали Меморандум о создании Межгосударственного Совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики.
Кроме того, подписаны следующие документы:
- Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о воздушном сообщении.
- Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством финансов Азербайджанской Республики и Министерством финансов Кыргызской Республики.
- Меморандум о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики.
- Меморандум о сотрудничестве между Государственной службой по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны интеллектуальной собственности между Агентством Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики и Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
- Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и Академией государственного управления при Президенте Кыргызской Республики.
- Соглашение о сотрудничестве между Закрытым Акционерным Обществом «Телевидение и Радиовещание Азербайджана» и Общественной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики.