    Расим Багиров: ОТГ формирует единое медиапространство благодаря совместным проектам

    Внешняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 11:20
    Расим Багиров: ОТГ формирует единое медиапространство благодаря совместным проектам

    Совместные проекты, механизмы институционального сотрудничества и взаимный информационный обмен между странами ОТГ в сфере медиа вносят значительный вклад в формирование единого и устойчивого коммуникационного пространства.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента международных связей и документооборота Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Расим Багиров на 12-м заседании Рабочей группы по вопросам медиа и информации Организации тюркских государств (ОТГ).

    Он отметил, что Азербайджан всегда был активным участником различных мероприятий, проводимых в тюркских государствах. "Азербайджан подписал документ о сотрудничестве в сфере медиа с Турцией, а также дорожную карту по сотрудничеству в сфере медиа с Узбекистаном. В рамках этого организованы взаимные визиты для активизации взаимодействия между медиаорганизациями. Мы также принимали участие во многих мероприятиях с Кыргызстаном", - сказал Багиров.

    Rasim Bağırov: Türk dövlətlərinin informasiya mübadiləsi vahid kommunikasiya məkanının formalaşmasına töhfə verir
    Director: Turkic states' info exchange builds unified space

    Лента новостей