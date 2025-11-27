Расим Багиров: ОТГ формирует единое медиапространство благодаря совместным проектам

Совместные проекты, механизмы институционального сотрудничества и взаимный информационный обмен между странами ОТГ в сфере медиа вносят значительный вклад в формирование единого и устойчивого коммуникационного пространства.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента международных связей и документооборота Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Расим Багиров на 12-м заседании Рабочей группы по вопросам медиа и информации Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что Азербайджан всегда был активным участником различных мероприятий, проводимых в тюркских государствах. "Азербайджан подписал документ о сотрудничестве в сфере медиа с Турцией, а также дорожную карту по сотрудничеству в сфере медиа с Узбекистаном. В рамках этого организованы взаимные визиты для активизации взаимодействия между медиаорганизациями. Мы также принимали участие во многих мероприятиях с Кыргызстаном", - сказал Багиров.