Рашад Исмаилов и руководитель офиса ВБ в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества

Министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов встретился с делегацией во главе с руководителем офиса Всемирного банка в Азербайджане Стефани Штальмайстер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

В ходе встречи были обсуждены направления сотрудничества в области охраны окружающей среды и будущие перспективы.