Рашад Исмаилов и руководитель офиса ВБ в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества
Внешняя политика
- 10 марта, 2026
- 15:38
Министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов встретился с делегацией во главе с руководителем офиса Всемирного банка в Азербайджане Стефани Штальмайстер.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.
В ходе встречи были обсуждены направления сотрудничества в области охраны окружающей среды и будущие перспективы.
