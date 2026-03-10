Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 15:38
    Рашад Исмаилов и руководитель офиса ВБ в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества

    Министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов встретился с делегацией во главе с руководителем офиса Всемирного банка в Азербайджане Стефани Штальмайстер.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    В ходе встречи были обсуждены направления сотрудничества в области охраны окружающей среды и будущие перспективы.

