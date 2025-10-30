Азербайджан и Турция обсудили совместные меры в борьбе с религиозным радикализмом

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился с председателем Управления по делам религии Турции Сафи Арпагушем.

Как сообщает Report, на встрече было особо подчеркнуто, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией имеют глубокие исторические корни, а политическая воля глав государств создала прочную основу для развития сотрудничества.

Мамедов поздравил Сафи Арпагуша с назначением на должность председателя Управления по делам религии и выразил уверенность, что связи в религиозной сфере между двумя братскими странами будут расширяться.

Председатель Комитета подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев рассматривает в качестве важного приоритета сохранение и пропаганду в мире национально-нравственных ценностей, культурного наследия, обычаев и традиций. Именно благодаря этой политике в стране надежно обеспечивается свобода вероисповедания людей.

Мамедов отметил, что взаимопонимание и эффективное сотрудничество между религиозными конфессиями еще больше укрепились. В Азербайджане, верном принципам светского государства, сформировалась своеобразная и успешная модель государственно-религиозных отношений. Он сообщил, что эта модель играет важную роль в обеспечении государственной поддержки деятельности религиозных общин, эффективной реализации комплексных мероприятий в области религиозного просвещения и образования, а также инициатив, соответствующих современным вызовам.

Арпагуш отметил, что существующие между Азербайджаном и Турцией братские и стратегические партнерские отношения создают широкие возможности для дальнейшего углубления связей во всех сферах. Он подчеркнул важность продолжения взаимного обмена опытом в областях религиозного образования, просвещения и подготовки кадров.

На встрече были проведены обсуждения по реализации проектов в сферах мультикультурализма, толерантности, определения направлений совместной деятельности в борьбе с религиозным радикализмом и экстремизмом, совершенствования научно-образовательного сотрудничества между Азербайджанским институтом теологии и Академией Управления по делам религии Турции.

Отметим, что во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.