Министр внутренних дел Азербайджана отбыл в Беларусь

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов отбыл в Минск для участия на очередном заседании Совета министров внутренних дел стран Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

На трехдневном мероприятии проведут общий обмен мнениями касательно приоритетных направлений сотрудничества министерств внутренних дел стран СНГ.

На заседании Совета предусматривается принятие проектов соглашений и программ по сотрудничеству стран-участниц в применении информтехнологий и борьбе с совершаемыми в данной области преступлениями, а также утверждение инструкции о деятельности специализированного информационного банка Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ.

Кроме того, пройдут обсуждения и примут соответствующее решение касательно усовершенствования совместной работы органов внутренних дел (полиции) в борьбе с угоном транспортных средств и незаконным оборотом наркотиков, психотропных и опасных химических веществ, а также коснутся вопроса касательно обмена информации на пути пресечения незаконных действий болельщиков при проведении массовых международных спортивных и развлекательных мероприятий.