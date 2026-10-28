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    ОЭСР подтвердила соответствие Азербайджана международным стандартам странового отчета

    Бизнес
    • 28 октября, 2026
    • 15:19
    ОЭСР подтвердила соответствие Азербайджана международным стандартам странового отчета

    Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила результаты очередной международной оценки странового отчета (Country-by-Country Repоrting - CbCR) в рамках Действия 13 Проекта по борьбе с размыванием налоговой базы и перемещением прибыли (BEPS).

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    На основании результатов девятой ежегодной оценки, охватывающей 142 юрисдикции, Азербайджан в очередной раз подтвердил полное соответствие стандартам странового отчета. По итогам мониторинга стране не было дано каких-либо рекомендаций по улучшению.

    В ходе оценки рассмотрены внутренняя правовая и административная база Азербайджана, международные механизмы обмена информацией, а также практика использования полученных отчетов.

    Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
    Azərbaycanın ölkələrarası hesabatlılıq üzrə beynəlxalq standartlara uyğun olması təsdiqlənib
    OECD confirms Azerbaijan's compliance with country-by-country reporting rules
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