ОЭСР подтвердила соответствие Азербайджана международным стандартам странового отчета

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила результаты очередной международной оценки странового отчета (Country-by-Country Repоrting - CbCR) в рамках Действия 13 Проекта по борьбе с размыванием налоговой базы и перемещением прибыли (BEPS).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

На основании результатов девятой ежегодной оценки, охватывающей 142 юрисдикции, Азербайджан в очередной раз подтвердил полное соответствие стандартам странового отчета. По итогам мониторинга стране не было дано каких-либо рекомендаций по улучшению.

В ходе оценки рассмотрены внутренняя правовая и административная база Азербайджана, международные механизмы обмена информацией, а также практика использования полученных отчетов.