İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycanın ölkələrarası hesabatlılıq üzrə beynəlxalq standartlara uyğun olması təsdiqlənib

    Biznes
    • 28 oktyabr, 2026
    • 14:57
    Azərbaycanın ölkələrarası hesabatlılıq üzrə beynəlxalq standartlara uyğun olması təsdiqlənib

    İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) vergitutma bazasının aşınması və mənfəətin köçürülməsinin qarşısının alınması (BEPS) layihəsinin 13-cü Fəaliyyəti çərçivəsində ölkələrarası hesabatlılıq (CbCR) üzrə növbəti beynəlxalq qiymətləndirmənin nəticələrini açıqlayıb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 142 yurisdiksiyanı əhatə edən doqquzuncu illik qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən, Azərbaycanın ölkələrarası hesabatlılıq üzrə beynəlxalq minimum standarta tam uyğunluğu növbəti dəfə təsdiqlənib. Qiymətləndirmənin nəticələrinə görə, ölkəyə hər hansı təkmilləşdirmə tövsiyəsi verilməyib.

    Qiymətləndirmə zamanı Azərbaycanın bu sahədəki daxili hüquqi və inzibati çərçivəsi, beynəlxalq məlumat mübadiləsi mexanizmləri, eləcə də əldə olunan hesabatlardan məqsədəuyğun istifadə təcrübəsi nəzərdən keçirilib. Hər üç istiqamət üzrə ölkənin beynəlxalq tələblərə uyğunluğu müəyyən edilib.

    Ölkələrarası hesabatlılıq transmilli şirkətlər qruplarının müxtəlif ölkələrdəki fəaliyyəti, gəlirləri, mənfəəti, ödədikləri vergilər və digər iqtisadi göstəriciləri barədə məlumatların vergi administrasiyaları arasında mübadiləsini nəzərdə tutur. Bu mexanizm beynəlxalq vergi şəffaflığının artırılmasına, transfer qiymətləri və mənfəətin köçürülməsi ilə bağlı potensial risklərin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir.

    Azərbaycan BEPS layihəsinin 13-cü Fəaliyyəti üzrə minimum standartın tətbiqini təmin etməklə ölkələrarası hesabatlılıq çərçivəsində beynəlxalq məlumat mübadiləsində iştirak edir. Dövlət Vergi Xidməti bu sahədə hüquqi və inzibati mexanizmlərin tətbiqi, eləcə də beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində işləri davam etdirir.

    Qiymətləndirmənin nəticələri Azərbaycanın beynəlxalq vergi standartlarının tətbiqi və vergi şəffaflığının artırılması sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlərin müvafiq beynəlxalq tələblərə uyğunluğunu təsdiqləyir.

    İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
    ОЭСР подтвердила соответствие Азербайджана международным стандартам странового отчета
    OECD confirms Azerbaijan's compliance with country-by-country reporting rules
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:05
    Foto
    Report Media Məktəbinin 22-ci qrupu təlim proqramına qoşulub
    Media
    16:05
    AKTA: Məsafədən kredit vermək məlumatların qorunmasında yeni suallar yaradır
    Maliyyə
    16:00
    Əminə Məlikova: Azərbaycan Xalça Muzeyi ziyarətçilərlə ənənəvi incəsənət vasitəsilə dialoq qurur
    İncəsənət
    16:00
    İranın səfiri: Korrupsiya ilə bağlı mübarizədə çoxtərəfli əməkdaşlıq faydalıdır
    Xarici siyasət
    15:59
    Foto
    Video
    "AzerGold" UIMF 2026 beynəlxalq forumunda təmsil olunub
    Sənaye
    15:58
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 23 %-ə yaxın artıb
    Maliyyə
    15:56
    Foto
    Dövlət Turizm Agentliyi IX Dünya İnvestisiya Forumunda təmsil olunub
    Turizm
    15:55
    Oman korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırıb
    Digər ölkələr
    15:53
    Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinin daha 3 matçı baş tutub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti