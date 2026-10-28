Босния и Герцеговина планирует расширить сотрудничество с прокуратурой Азербайджана
- 28 октября, 2026
- 15:36
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Босния и Герцеговина (БиГ) рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества с Генпрокуратурой Азербайджана в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Как передает Report, об этом заявил журналистам исполняющий обязанности министра безопасности Боснии и Герцеговины Ивица Бошняк.
"Преступность не имеет границ, и различные виды уголовных правонарушений зачастую связаны между собой, в том числе на международном уровне. У нас налажено очень хорошее сотрудничество с прокуратурой Азербайджана в вопросах обмена информацией и оперативной работы", - отметил он.
По словам Бошняка, для Боснии и Герцеговины особое значение имеет изучение международного опыта в сфере противодействия коррупции.
"Наши институты, созданные для борьбы с коррупцией и организованной преступностью, относительно молоды. Поэтому для нас очень важны опыт и практика других государств, особенно дружественного Азербайджана", - подчеркнул он.
Бошняк выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия между двумя странами, отметив, что международное сотрудничество необходимо для противодействия современным криминальным угрозам.