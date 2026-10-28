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    Босния и Герцеговина планирует расширить сотрудничество с прокуратурой Азербайджана

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 15:36
    Босния и Герцеговина планирует расширить сотрудничество с прокуратурой Азербайджана

    Босния и Герцеговина (БиГ) рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества с Генпрокуратурой Азербайджана в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам исполняющий обязанности министра безопасности Боснии и Герцеговины Ивица Бошняк.

    "Преступность не имеет границ, и различные виды уголовных правонарушений зачастую связаны между собой, в том числе на международном уровне. У нас налажено очень хорошее сотрудничество с прокуратурой Азербайджана в вопросах обмена информацией и оперативной работы", - отметил он.

    По словам Бошняка, для Боснии и Герцеговины особое значение имеет изучение международного опыта в сфере противодействия коррупции.

    "Наши институты, созданные для борьбы с коррупцией и организованной преступностью, относительно молоды. Поэтому для нас очень важны опыт и практика других государств, особенно дружественного Азербайджана", - подчеркнул он.

    Бошняк выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия между двумя странами, отметив, что международное сотрудничество необходимо для противодействия современным криминальным угрозам.

    Ивица Бошняк Борьба с коррупцией Организованная преступность Босния и Герцеговина
    Bosniya və Herseqovina Azərbaycan prokurorluğu ilə əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır
    Bosnia and Herzegovina looks to strengthen anti-corruption co-op with Azerbaijan
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