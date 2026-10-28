Босния и Герцеговина планирует расширить сотрудничество с прокуратурой Азербайджана

Босния и Герцеговина (БиГ) рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества с Генпрокуратурой Азербайджана в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Как передает Report, об этом заявил журналистам исполняющий обязанности министра безопасности Боснии и Герцеговины Ивица Бошняк.

"Преступность не имеет границ, и различные виды уголовных правонарушений зачастую связаны между собой, в том числе на международном уровне. У нас налажено очень хорошее сотрудничество с прокуратурой Азербайджана в вопросах обмена информацией и оперативной работы", - отметил он.

По словам Бошняка, для Боснии и Герцеговины особое значение имеет изучение международного опыта в сфере противодействия коррупции.

"Наши институты, созданные для борьбы с коррупцией и организованной преступностью, относительно молоды. Поэтому для нас очень важны опыт и практика других государств, особенно дружественного Азербайджана", - подчеркнул он.

Бошняк выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия между двумя странами, отметив, что международное сотрудничество необходимо для противодействия современным криминальным угрозам.