Имед Хазги: Криминальные структуры используют новые технологии для уклонения от санкций
- 28 октября, 2026
- 15:35
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Организованные преступные группы все активнее применяют искусственный интеллект (ИИ) и передовые технологии для маскировки нелегальных активов и ухода от ответственности.
Как сообщает Report, об этом заявил глава Высшего комитета административного и финансового контроля Туниса Имед Хазги журналистам в Баку.
"Преступные группировки все чаще используют новые технологии и искусственный интеллект, чтобы избежать санкций и скрыть свои активы. В этой связи мы обсудили наиболее действенные методы противодействия новым вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются государства", - отметил он.
По словам Хазги, в ходе третьей встречи руководителей антикоррупционных органов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку также были рассмотрены пути ускорения вступления в силу Мекканской конвенции правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и расширения сотрудничества в сфере возврата незаконно приобретенных активов.
"Мы обсудили, каким образом развивать механизмы сотрудничества в борьбе с коррупцией и возврата активов, а также возможные направления взаимодействия между государствами на двустороннем и многостороннем уровнях", - подчеркнул он.
Представитель Туниса выразил благодарность правительству Азербайджана за радушный прием и высокий организационный уровень мероприятия, отметив его важность для обмена международным опытом в области противодействия коррупции.