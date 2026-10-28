Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Украина и Румыния обсудили поставки боеприпасов для F-16, Patriot и HAWK

    В регионе
    • 28 октября, 2026
    • 15:27
    Украина и Румыния обсудили поставки боеприпасов для F-16, Patriot и HAWK

    Вопрос поставки Украине боеприпасов для самолетов F-16 и систем противовоздушной обороны, а также совместного производства дронов в рамках европейской программы SAFE обсудили главы Минобороны Украины и Румынии Евгений Хмара и Штефан-Раду Опреа обсудили в ходе телефонного разговора.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

    Стороны также обсудили российские атаки на порты и суда в Черном море, риски для обеих стран, подготовку украинских пилотов в учебном центре F-16 в Румынии.

    "Для Украины важна эта поддержка. Чем больше подготовленных пилотов, тем больше авиации мы можем задействовать и защищать украинское небо. В частности, сбивать реактивные дроны".

    По его словам, стороны также обсудили потребность Украины в ракетах для систем Patriot, необходимых для противодействия баллистическим ракетам, а также в боеприпасах для борьбы с крылатыми ракетами.

    "Россия усиливает свои ракетные атаки, баллистические ракеты являются одной из главных угроз. Поэтому нам нужны ракеты для Patriot, чтобы наши системы могли защищать людей, гражданскую и критическую инфраструктуру. Кроме того, Украине нужны боеприпасы для борьбы с крылатыми ракетами. Речь идет о ракетах для систем ПВО HAWK и ракетах AIM-9", – подчеркнул министр.

    Евгений Хмара Российско-украинский конфликт Истребитель F-16 (Fighting Falcon) ПВО Patriot Украина Румыния
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:12
    Фото
    Кот-д'Ивуар заинтересован в опыте Азербайджана по борьбе с коррупцией
    Внешняя политика
    16:05
    Фото
    Счетная палата подписала протокол о сотрудничестве с 4SIM
    Финансы
    16:01
    Рауф Джабаров: В сегменте НБКО низкий уровень цифровизации
    Финансы
    16:00
    Кубилюс: ЕС должен сохранить мощности нефтепереработки для обеспечения обороноспособности
    Другие страны
    15:57
    Насир Аль-Дармаки: Музеи должны давать представителям различных культур возможность делиться опытом
    Внешняя политика
    15:55
    ЦБА зафиксировал рост скорости обращения маната в октябре
    Финансы
    15:54
    Амина Меликова: Музей ковра Азербайджана выстраивает диалог с посетителями через традиционное искусство
    Искусство
    15:50
    UKMTO: США рекомендуют судам избегать прохода через Ормузский пролив
    Другие страны
    15:50
    Номинальный и реальный эффективные курсы маната выросли
    Финансы
    Лента новостей