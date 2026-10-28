Украина и Румыния обсудили поставки боеприпасов для F-16, Patriot и HAWK

Вопрос поставки Украине боеприпасов для самолетов F-16 и систем противовоздушной обороны, а также совместного производства дронов в рамках европейской программы SAFE обсудили главы Минобороны Украины и Румынии Евгений Хмара и Штефан-Раду Опреа обсудили в ходе телефонного разговора.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Стороны также обсудили российские атаки на порты и суда в Черном море, риски для обеих стран, подготовку украинских пилотов в учебном центре F-16 в Румынии.

"Для Украины важна эта поддержка. Чем больше подготовленных пилотов, тем больше авиации мы можем задействовать и защищать украинское небо. В частности, сбивать реактивные дроны".

По его словам, стороны также обсудили потребность Украины в ракетах для систем Patriot, необходимых для противодействия баллистическим ракетам, а также в боеприпасах для борьбы с крылатыми ракетами.

"Россия усиливает свои ракетные атаки, баллистические ракеты являются одной из главных угроз. Поэтому нам нужны ракеты для Patriot, чтобы наши системы могли защищать людей, гражданскую и критическую инфраструктуру. Кроме того, Украине нужны боеприпасы для борьбы с крылатыми ракетами. Речь идет о ракетах для систем ПВО HAWK и ракетах AIM-9", – подчеркнул министр.