Оман призвал укреплять международное сотрудничество в борьбе с коррупцией

Оман выступает за укрепление международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, включая обмен информацией, возвращение незаконно полученных активов и совершенствование механизмов правовой помощи.

Как передает Report, об этом журналистам заявила заместитель председателя Государственного управления финансового и административного контроля Омана по надзору за учреждениями, инвестициями и компаниями Захра бинт Мухаммед Реза Аль-Лавати на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

"Эта встреча имеет особое значение для реализации Мекканской конвенции, прежде всего в вопросах трансграничного обмена информацией, взаимной правовой помощи, выявления и возвращения активов, а также укрепления координации между правоохранительными органами", - отметила она.

По словам Аль-Лавати, эффективная борьба с коррупцией должна включать профилактические меры, риск-ориентированный контроль, раннее выявление правонарушений и обеспечение соблюдения законодательства.

"Наш приоритет - преобразовать международные обязательства в практические механизмы и измеримые результаты, укрепить институциональный потенциал и обеспечить защиту государственных средств", - подчеркнула она.

Она также поблагодарила Генпрокуратуру Азербайджана за организацию встречи.

"Баку - красивый и динамичный город, в котором богатое культурное наследие сочетается с современным развитием. Теплое отношение людей сделало этот визит особенно запоминающимся", - добавила Аль-Лавати.