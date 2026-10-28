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    Оман призвал укреплять международное сотрудничество в борьбе с коррупцией

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 15:44
    Оман призвал укреплять международное сотрудничество в борьбе с коррупцией

    Оман выступает за укрепление международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, включая обмен информацией, возвращение незаконно полученных активов и совершенствование механизмов правовой помощи.

    Как передает Report, об этом журналистам заявила заместитель председателя Государственного управления финансового и административного контроля Омана по надзору за учреждениями, инвестициями и компаниями Захра бинт Мухаммед Реза Аль-Лавати на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

    "Эта встреча имеет особое значение для реализации Мекканской конвенции, прежде всего в вопросах трансграничного обмена информацией, взаимной правовой помощи, выявления и возвращения активов, а также укрепления координации между правоохранительными органами", - отметила она.

    По словам Аль-Лавати, эффективная борьба с коррупцией должна включать профилактические меры, риск-ориентированный контроль, раннее выявление правонарушений и обеспечение соблюдения законодательства.

    "Наш приоритет - преобразовать международные обязательства в практические механизмы и измеримые результаты, укрепить институциональный потенциал и обеспечить защиту государственных средств", - подчеркнула она.

    Она также поблагодарила Генпрокуратуру Азербайджана за организацию встречи.

    "Баку - красивый и динамичный город, в котором богатое культурное наследие сочетается с современным развитием. Теплое отношение людей сделало этот визит особенно запоминающимся", - добавила Аль-Лавати.

    Борьба с коррупцией Оман
    Oman korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırıb
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