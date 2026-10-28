Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Директор Egmont: Отношения ЕС и Азербайджана должны оставаться приоритетом- Эксклюзив

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 15:24
    Директор Egmont: Отношения ЕС и Азербайджана должны оставаться приоритетом- Эксклюзив

    Отношения между Евросоюзом и Азербайджаном должны оставаться приоритетом, несмотря на сложную геополитическую обстановку, а для их развития необходимо расширять диалог за пределами официальных контактов.

    Об этом в интервью европейскому бюро Report заявил генеральный директор Института международных отношений Egmont Барт Оври.

    "Сложная геополитическая обстановка не означает, что двусторонние отношения между Евросоюзом и Азербайджаном не должны быть приоритетом и что ими не следует заниматься", - заявил он в кулуарах форума "Азербайджан и Европейский союз: новые перспективы" в Брюсселе.

    По словам Оври, институт содействовал организации встречи, поскольку считает важным привлекать к обсуждению отношений ЕС и Азербайджана аналитические центры, способные предлагать нестандартные подходы.

    "Мы провели хорошую дискуссию, в ходе которой рассмотрели некоторые проблемы в этих отношениях, а также обсудили то, как их улучшить и как развивать взаимодействие", - сказал он.

    Глава Egmont подчеркнул, что укрепление двусторонних связей требует взаимодействия не только дипломатов, но и представителей бизнеса и государственных структур.

    "Необходимо, чтобы европейцы и азербайджанцы - дипломаты, представители бизнеса и государства в целом - взаимодействовали друг с другом. Работать вместе над укреплением отношений - важная задача", - отметил Оври.

    Он также обратил внимание на значение Брюсселя как столицы Бельгии и одного из главных центров европейских институтов, что делает город подходящей площадкой для такого диалога.

    Барт Оври Отношения Азербайджан-ЕС Европейский союз (ЕС)
    "Egmont"un direktoru: Aİ və Azərbaycan münasibətləri prioritet olaraq qalmalıdır - Eksklüziv
    Egmont Institute director: EU-Azerbaijan relations should remain priority – Exclusive
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:12
    Фото
    Кот-д'Ивуар заинтересован в опыте Азербайджана по борьбе с коррупцией
    Внешняя политика
    16:05
    Фото
    Счетная палата подписала протокол о сотрудничестве с 4SIM
    Финансы
    16:01
    Рауф Джабаров: В сегменте НБКО низкий уровень цифровизации
    Финансы
    16:00
    Кубилюс: ЕС должен сохранить мощности нефтепереработки для обеспечения обороноспособности
    Другие страны
    15:57
    Насир Аль-Дармаки: Музеи должны давать представителям различных культур возможность делиться опытом
    Внешняя политика
    15:55
    ЦБА зафиксировал рост скорости обращения маната в октябре
    Финансы
    15:54
    Амина Меликова: Музей ковра Азербайджана выстраивает диалог с посетителями через традиционное искусство
    Искусство
    15:50
    UKMTO: США рекомендуют судам избегать прохода через Ормузский пролив
    Другие страны
    15:50
    Номинальный и реальный эффективные курсы маната выросли
    Финансы
    Лента новостей