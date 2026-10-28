Директор Egmont: Отношения ЕС и Азербайджана должны оставаться приоритетом- Эксклюзив
- 28 октября, 2026
- 15:24
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Отношения между Евросоюзом и Азербайджаном должны оставаться приоритетом, несмотря на сложную геополитическую обстановку, а для их развития необходимо расширять диалог за пределами официальных контактов.
Об этом в интервью европейскому бюро Report заявил генеральный директор Института международных отношений Egmont Барт Оври.
"Сложная геополитическая обстановка не означает, что двусторонние отношения между Евросоюзом и Азербайджаном не должны быть приоритетом и что ими не следует заниматься", - заявил он в кулуарах форума "Азербайджан и Европейский союз: новые перспективы" в Брюсселе.
По словам Оври, институт содействовал организации встречи, поскольку считает важным привлекать к обсуждению отношений ЕС и Азербайджана аналитические центры, способные предлагать нестандартные подходы.
"Мы провели хорошую дискуссию, в ходе которой рассмотрели некоторые проблемы в этих отношениях, а также обсудили то, как их улучшить и как развивать взаимодействие", - сказал он.
Глава Egmont подчеркнул, что укрепление двусторонних связей требует взаимодействия не только дипломатов, но и представителей бизнеса и государственных структур.
"Необходимо, чтобы европейцы и азербайджанцы - дипломаты, представители бизнеса и государства в целом - взаимодействовали друг с другом. Работать вместе над укреплением отношений - важная задача", - отметил Оври.
Он также обратил внимание на значение Брюсселя как столицы Бельгии и одного из главных центров европейских институтов, что делает город подходящей площадкой для такого диалога.