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    Сабина Гаджиева: Азербайджан веками был местом слияния культур и религий

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2026
    • 15:41
    Сабина Гаджиева: Азербайджан веками был местом слияния культур и религий

    Азербайджан на протяжении веков был местом слияния различных религиозных традиций и культур.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Сабина Гаджиева на сессии "Музеи и объекты наследия как пространства межкультурного диалога" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога.

    По ее словам, архитектурные и религиозные памятники страны наглядно демонстрируют это многообразие.

    "В Азербайджане церкви, синагоги и мечети расположены в непосредственной близости друг от друга, что служит подтверждением этого исторического наследия".

    Гаджиева отметила, что в стране действуют 144 музея, каждый из которых богат уникальными экспонатами.

    Она также подчеркнула, что после освобождения Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов от оккупации ведется работа по восстановлению всех религиозных и исторических памятников. По ее словам, это свидетельствует о бережном отношении Азербайджана к материальному и нематериальному культурному наследию.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Səbinə Hacıyeva: Azərbaycan əsrlər boyu dini ənənələrin və mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olub
    Azerbaijan has long been a meeting point of cultures, heritage chief says
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