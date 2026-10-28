Сабина Гаджиева: Азербайджан веками был местом слияния культур и религий

Азербайджан на протяжении веков был местом слияния различных религиозных традиций и культур.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Сабина Гаджиева на сессии "Музеи и объекты наследия как пространства межкультурного диалога" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога.

По ее словам, архитектурные и религиозные памятники страны наглядно демонстрируют это многообразие.

"В Азербайджане церкви, синагоги и мечети расположены в непосредственной близости друг от друга, что служит подтверждением этого исторического наследия".

Гаджиева отметила, что в стране действуют 144 музея, каждый из которых богат уникальными экспонатами.

Она также подчеркнула, что после освобождения Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов от оккупации ведется работа по восстановлению всех религиозных и исторических памятников. По ее словам, это свидетельствует о бережном отношении Азербайджана к материальному и нематериальному культурному наследию.