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    Səbinə Hacıyeva: Azərbaycan əsrlər boyu dini ənənələrin və mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 28 oktyabr, 2026
    • 15:24
    Səbinə Hacıyeva: Azərbaycan əsrlər boyu dini ənənələrin və mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olub

    Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif dini ənənələrin və mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olub.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Səbinə Hacıyeva VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində təşkil olunan "Muzeylər və irs məkanları mədəniyyətlərarası dialoq məkanları kimi" adlı sessiyada bildirib.

    Onun fikrincə, Azərbaycandakı memarlıq və dini abidələr bu həqiqəti aydın şəkildə nümayiş etdirir:

    "Azərbaycanda bir-birinə yaxın məsafədə kilsə, sinaqoq və məscidləri müşahidə etmək mümkündür. Bu da qeyd etdiyimiz faktın real əsaslara söykəndiyini göstərir".

    S.Hacıyeva qeyd edib ki, ölkədə 144 muzey fəaliyyət göstərir və onların hər biri maraqlı eksponatlarla zəngindir:

    "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri işğaldan xilas edildikdən sonra dini və tarixi abidələrin hər birinin bərpası həyata keçirilməkdədir. Bu da Azərbaycanın maddi və qeyri-maddi mədəni irsin mühafizəsinə son dərəcə həssas münasibət bəslədiyini sübut edir".

    Xidmət rəisi əlavə edib ki, Azərbaycan milli və beynəlxalq ictimaiyyətin tanıdığı abidələrin, mədəniyyət yerlərinin və ənənələrin qorunmasına sadiqdir:

    "Beynəlxalq əməkdaşlıq sayəsində Azərbaycan gələcək nəsillər üçün mədəni irsin qorunub saxlanılmasını və mədəniyyətlərarası dialoqun təşviq edilməsini təmin edir".

    Səbinə Hacıyeva VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Məscid Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti Qərbi Azərbaycan Qarabağ
    Сабина Гаджиева: Азербайджан веками был местом слияния культур и религий
    Azerbaijan has long been a meeting point of cultures, heritage chief says
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    MiniBoss

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