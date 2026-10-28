Сенегал заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном в борьбе с коррупцией

Сенегал придает большое значение международному сотрудничеству и обмену опытом в сфере противодействия коррупции, в том числе с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель Национального офиса по борьбе с коррупцией Сенегала (OFNAC) Мустафа Ка на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

По его словам, борьба с коррупцией стала одним из приоритетов властей Сенегала после политических изменений в 2024 году.

"Новые власти сделали борьбу с коррупцией приоритетом. Наша задача заключается в создании надлежащей правовой базы, соответствующей международным стандартам, а также сильных и эффективных институтов", - отметил он.

Ка сообщил, что в 2025 году в Сенегале было реформировано законодательство, регулирующее деятельность антикоррупционного органа.

"Теперь члены нашего агентства назначаются на конкурсной основе. Мы получаем декларации об имуществе государственных служащих, проводим расследования по фактам коррупции и передаем соответствующие дела в компетентные судебные органы", - подчеркнул он.

По словам председателя OFNAC, в стране также действует механизм информирования о коррупционных правонарушениях, позволяющий гражданам сообщать о подобных случаях компетентным органам.

Ка также выразил благодарность властям Азербайджана за организацию встречи.

Он также отметил, что ему понравился Баку: "Баку - очень современный город, который при этом сохранил свои исторические памятники, историю и культуру. Мы были приятно удивлены культурным богатством азербайджанского народа и особенно его гостеприимством".