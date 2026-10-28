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    Сенегал заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном в борьбе с коррупцией

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 15:39
    Сенегал заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном в борьбе с коррупцией

    Сенегал придает большое значение международному сотрудничеству и обмену опытом в сфере противодействия коррупции, в том числе с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель Национального офиса по борьбе с коррупцией Сенегала (OFNAC) Мустафа Ка на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

    По его словам, борьба с коррупцией стала одним из приоритетов властей Сенегала после политических изменений в 2024 году.

    "Новые власти сделали борьбу с коррупцией приоритетом. Наша задача заключается в создании надлежащей правовой базы, соответствующей международным стандартам, а также сильных и эффективных институтов", - отметил он.

    Ка сообщил, что в 2025 году в Сенегале было реформировано законодательство, регулирующее деятельность антикоррупционного органа.

    "Теперь члены нашего агентства назначаются на конкурсной основе. Мы получаем декларации об имуществе государственных служащих, проводим расследования по фактам коррупции и передаем соответствующие дела в компетентные судебные органы", - подчеркнул он.

    По словам председателя OFNAC, в стране также действует механизм информирования о коррупционных правонарушениях, позволяющий гражданам сообщать о подобных случаях компетентным органам.

    Ка также выразил благодарность властям Азербайджана за организацию встречи.

    Он также отметил, что ему понравился Баку: "Баку - очень современный город, который при этом сохранил свои исторические памятники, историю и культуру. Мы были приятно удивлены культурным богатством азербайджанского народа и особенно его гостеприимством".

    Мустафа Ка Борьба с коррупцией Азербайджано-сенегальские отношения Организация исламского сотрудничества (ОИС)
    Seneqal korrupsiya ilə mübarizədə Azərbaycanla təcrübə mübadiləsində maraqlıdır
    Senegal attaches great importance to anti-corruption co-op, OFNAC chairman says
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