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    Облигации Embafinans на 4 млн манатов заинтересовали 151 инвестора

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 15:26
    Облигации Embafinans на 4 млн манатов заинтересовали 151 инвестора

    Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению первого транша процентных, необеспеченных, документарных именных облигаций небанковской кредитной организации (НБКО) Embafinans на 4 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на биржу, 151 инвестор подал 166 заявок на 40 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая общей суммой 4 млн манатов. В итоге размещение состоялось в полном объеме.

    Ценные бумаги будут находиться в обращении 12 месяцев. Их годовая доходность составляет 13%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса является ЗАО "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti".

    Размещение облигаций Бакинская фондовая биржа (БФБ) НБКО Embafinans
    "Embafinans" BOKT-un istiqrazlarına 151 investor maraq göstərib
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