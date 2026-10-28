Облигации Embafinans на 4 млн манатов заинтересовали 151 инвестора

Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению первого транша процентных, необеспеченных, документарных именных облигаций небанковской кредитной организации (НБКО) Embafinans на 4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на биржу, 151 инвестор подал 166 заявок на 40 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая общей суммой 4 млн манатов. В итоге размещение состоялось в полном объеме.

Ценные бумаги будут находиться в обращении 12 месяцев. Их годовая доходность составляет 13%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса является ЗАО "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti".