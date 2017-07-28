Рамазан Абдулатипов: Азербайджан традиционно является основным торговым партнером Дагестана

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан традиционно является нашим основным торговым партнером, объемы торговли с ним ежегодно составляют не менее 30 процентов внешнеторгового оборота Дагестана.

Как сообщает Report, об этом в интервью порталу "Москва-Баку" заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

По его словам, отношения между "нашими добрососедскими регионами" характеризуются стабильной позитивной динамикой и направлены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства: "По данным Северо-Кавказского таможенного управления, внешнеторговый оборот между Дагестаном и Азербайджаном в 2016 году составил 104,3 млн. долларов США. В первом квартале 2017 года товарооборот составил 7,5 млн. долларов США: доля экспорта – 3,5 млн. долларов., импорта – 4 млн. долларов США".

Р. Абдулатипов добавил, что Дагестан и Азербайджан объединяют исторически сложившиеся добрососедские, дружественные взаимоотношения, а численность этнических дагестанцев, проживающих в Азербайджане, составляет более 240 000 человек.

Говоря о проведенных встречах с президентом Азербайджана, Р. Абдулатипов сказал, что у него с Ильхамом Алиевым сложились доверительные, братские отношения, основанные на взаимном уважении: "Мы, в Дагестане, искренне ценим дружбу с лидером Азербайджана. Слова Ильхама Алиева "Для нас Дагестан - самый близкий и дорогой край из всех регионов России" говорят о многом".