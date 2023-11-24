Рахмон: При председательстве Азербайджана удалось добиться успеха в вопросе создания трастового фонда СПЕКА

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что несмотря на длительное затягивание вопроса о создании трастового фонда СПЕКА, Азербайджан во время своего председательства добился успеха в реализации этой инициативы.

Несмотря на длительное затягивание вопроса о создании трастового фонда СПЕКА, Азербайджан во время своего председательства добился успеха в реализации этой инициативы.

Как передает Report, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите СПЕКА в Баку.

По его словам, настало время для реализации важных и продуктивных проектов в рамках СПЕКА. Таджикистан поддерживает идею создания целевого фонда для привлечения финансовых ресурсов стран партнеров, сказал он.

Президент Таджикистана призвал к более эффективному использованию СПЕКА для развития региональной интеграции и наращивания торгово-экономического сотрудничества между странами.

Рахмон также назвал важным развитие транспортной инфраструктуры в странах СПЕКА и их дальнейшее присоединение к международным транспортным коридорам.

Говоря о проблемах изменения климата, Рахмон подчеркнул, что это серьезный вызов для стран СПЕКА. По его словам, наиболее актуальными в этом контексте остаются проблемы сохранения водных и других ресурсов.

Таджикский лидер также подчеркнул роль цифровизации в современном мире и предложил открыть в Таджикистане Центр искусственного интеллекта для сотрудничества стран СПЕКА.