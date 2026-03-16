    Рахман Мустафаев: Рассчитываем на восстановление турпотока из РФ в Азербайджан в 2026г

    Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев выразил надежду на восстановление турпотока из России в страну в 2026 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Мустафаев сказал на рабочей встрече туркомпаний Азербайджана с российскими турагентами в Москве, организованной Бюро по туризму страны.

    "У нас был очень большой поток туристов из РФ в 2024 году. В силу определенных обстоятельств этот поток сократился в 2025 году. Но, как показывают цифры января 2026 года, у нас есть основания рассчитывать на то, что этот поток восстановится", - сказал он.

    По его словам, в январе 2025 года Азербайджан посетили 41 тыс. туристов из РФ, а в январе 2026 – более 42 тыс.

    За 2025 год турпоток из РФ в Азербайджан составил 615 тыс. человек против 730 тыс. туристов в 2024 году.

    Мустафаев добавил, что в условиях крайне напряденной международной и региональной обстановки, Азербайджан остается маленьким островком стабильности, безопасности и благополучия.

    Дипломат отметил, что туризм в Азербайджане быстро развивается.

    "Мы активно работаем над развитием нашей инфраструктуры, включая отели, региональные маршруты, сферу туристических услуг, программы развития", - подчеркнул посол.

    Рахман Мустафаев Турпоток из РФ в Азербайджан
