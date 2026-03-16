    Rəhman Mustafayev: 2026-cı ildə Rusiyadan Azərbaycana turist axınının bərpa olunmasını gözləyirik

    Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev 2026-cı ildə Rusiyadan ölkəyə turist axınının bərpa olunacağına ümid etdiyini bildirib.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Moskvada Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkil etdiyi ölkəsinin turizm şirkətlərinin rusiyalı turizm agentləri ilə işgüzar görüşündə deyib.

    "2024-cü ildə Rusiyadan bizə çox böyük turist axını var idi. Bu axın müəyyən səbəblərdən 2025-ci ildə azaldı. Lakin 2026-cı ilin yanvar ayının rəqəmləri göstərir ki, bu axının bərpa olunmasını gözləmək olar", - o qeyd edib.

    Diplomat vurğulayıb ki, 2025-ci ilin yanvarında Azərbaycana Rusiyadan 41 min, 2026-cı ilin yanvarında isə 42 mindən çox turist səyahət edib.

    2025-ci ildə Rusiyadan Azərbaycana səfər edən turistlərin sayı 615 min nəfər olub, 2024-cü ildə isə bu göstərici 730 min nəfər idi.

    R.Mustafayev əlavə edib ki, son dərəcə gərgin beynəlxalq və regional vəziyyət şəraitində Azərbaycan kiçik bir sabitlik, təhlükəsizlik və rifah adası olaraq qalır.

    Diplomat Azərbaycanda turizmin sürətlə inkişaf etdiyini söyləyib:

    "Biz infrastrukturumuzun, o cümlədən hotellərin, regional marşrutların, turizm xidmətləri sahəsinin, inkişaf proqramlarının üzərində fəal şəkildə işləyirik".

    Рахман Мустафаев: Рассчитываем на восстановление турпотока из РФ в Азербайджан в 2026г

    Son xəbərlər

    19:28
    Foto

    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Hadrutda bir sıra obyektlərə baxış keçiriblər

    Daxili siyasət
    19:26

    Çexiya bu il Azərbaycanla Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclasını keçirməyi planlaşdırır

    Biznes
    19:24

    Tramp: İran ABŞ ilə razılaşma əldə etmək istəyir, lakin buna hazır deyil

    Digər ölkələr
    19:17

    İsrail parlamenti üzərində İran raketi zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    19:16
    Foto

    Tbilisidə Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıb

    İncəsənət
    19:14

    Azərbaycan millisinin Bolqarıstan, Litva və Malta ilə oyunları üçün heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    19:12

    Tramp Yaxın Şərqdə müharibə bitdikdən sonra neft qiymətlərinin kəskin düşəcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    19:10

    Petr Binhak: "Çexiya Azərbaycanın yaşıl enerji dəhlizlərində maraqlıdır"

    Energetika
    19:06

    Rəhman Mustafayev: 2026-cı ildə Rusiyadan Azərbaycana turist axınının bərpa olunmasını gözləyirik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti