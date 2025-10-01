Рафаэль Гусейнов: День защитников Украины имеет особое символическое значение

День защитников и защитниц Украины - 1 октября имеет особое символическое значение.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, выступая на мероприятии, организованном посольством Украины в Азербайджане по случаю этой даты.

Он отметил, что этот праздник символизирует уважение и почтение мужеству людей, которые самоотверженно борются за свободу и независимость родины:

"Азербайджанский народ хорошо знает, насколько священны независимость и территориальная целостность для каждого народа. Героизм, проявленный в защите этих ценностей, достоин самой высокой оценки".

Вице-спикер подчеркнул, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Украиной имеют глубокие исторические корни.

"В годы независимости наши страны тесно сотрудничали в политической, экономической, гуманитарной сферах, всегда поддерживали друг друга в рамках международных организаций. И сегодня наши страны объединяют взаимное уважение, доверие и дух стратегического партнерства. В настоящее время отношения, построенные на этих прочных основах, развиваются и обогащаются новым содержанием. Именно встречи президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского, подписанные документы и совместные заявления создали прочный фундамент отношений между странами. Заслуживает одобрения взаимная поддержка и солидарность, которые демонстрируют наши страны в вопросах территориальной целостности и суверенитета в соответствии с нормами и принципами международного права", - добавил он.