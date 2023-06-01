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Пятисторонняя неформальная встреча в Кишинэу прошла в позитивном ключе

Пятисторонняя неформальная встреча в Кишинэу прошла в позитивном ключе Неформальная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца и президента Французс
Внешняя политика
1 июня 2023 г. 22:54
Пятисторонняя неформальная встреча в Кишинэу прошла в позитивном ключе

Неформальная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в Кишинэу прошла в позитивной атмосфере.

Как передает Report, было принято решение провести очередной раунд переговоров в трехстороннем формате 21 июля в Брюсселе, а до этого предусмотрена очередная встреча глав МИД пройдет в Вашингтоне. Переговоры в американской столице будут посвящены мирному договору.

Следует отметить, что переговоры, проводимые при посредничестве главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля, больше носят координационный характер.

В целом, участие французской и германской стороны было неформальным, поскольку основные обсуждения проходят в трехстороннем формате при посредничестве главы Совета ЕС Шарля Мишеля.

На встречах была вновь подчеркнута важность активизации переговоров по мирному соглашению.

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