Пятисторонняя неформальная встреча в Кишинэу прошла в позитивном ключе

Неформальная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в Кишинэу прошла в позитивной атмосфере.
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Следует отметить, что переговоры, проводимые при посредничестве главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля, больше носят координационный характер.
В целом, участие французской и германской стороны было неформальным, поскольку основные обсуждения проходят в трехстороннем формате при посредничестве главы Совета ЕС Шарля Мишеля.
На встречах была вновь подчеркнута важность активизации переговоров по мирному соглашению.