Путин назвал взаимодействие в рамках СНГ одним из главных приоритетов внешней политики России

Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики России.

Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики России.

Как передает корреспондент Report из Москвы, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание совета глав государств СНГ в узком составе.

"Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов нашей политики. Для нас страны Содружества самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры и мы естественно настроены на укрепление сотрудничества", - сказал он.

По словам Путина, именно на это нацелена концепция российского председательства в СНГ в 2024 году.

Он отметил, что в ходе заседания большое внимание будет уделено экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия.

"Уверен, что у нас есть все возможности для запуска новых, крупных, взаимовыгодных проектов в промышленности, в сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре. Также обменяемся мнениями по широкому спектру других актуальных тем - от обеспечения общей безопасности до сотрудничества в сфере культуры, гуманитарной области", - подчеркнул Путин.

По его словам, в ходе заседания планируется обсудить конкретные шаги, направленные на расширение партнерства во всех этих областях.

"И, конечно, поговорим о том, что еще следует предпринять для повышения эффективности СНГ и его структур. Примем ряд организационных решений. Рассчитываем на плодотворную работу и традиционно откровенное доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом",- сказал он.