Путин: Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается

Партнёрство Азербайджана и России успешно развивается несмотря на пандемию.

Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается несмотря на пандемию.

Как передает Report, об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

"Россия одна из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана", - отметил В. Путин.

Он отметил, что за 9 месяцев 2021 года товарооборот между странами увеличился на 11 процентов. В Азербайджане действуют 900 российских предприятий.

Президент России также отметил, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между странами. "Эта такая веха, которую мы отметим соответствующим образом", добавил В. Путин.