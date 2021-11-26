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Путин: Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается

Путин: Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается Партнёрство Азербайджана и России успешно развивается несмотря на пандемию.
Внешняя политика
26 ноября 2021 г. 15:58
Путин: Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается
Владимир Путин

Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается несмотря на пандемию.

Как передает Report, об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

"Россия одна из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана", - отметил В. Путин.

Он отметил, что за 9 месяцев 2021 года товарооборот между странами увеличился на 11 процентов. В Азербайджане действуют 900 российских предприятий.

Президент России также отметил, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между странами. "Эта такая веха, которую мы отметим соответствующим образом", добавил В. Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Pandemiyaya baxmayaraq, Azərbaycan və Rusiyanın strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir”
Версия на английском языке Putin: Azerbaijan-Russia partnership developing successfully despite pandemic

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