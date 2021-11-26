Путин: Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается

Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается несмотря на пандемию.
Как передает Report, об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.
"Россия одна из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана", - отметил В. Путин.
Он отметил, что за 9 месяцев 2021 года товарооборот между странами увеличился на 11 процентов. В Азербайджане действуют 900 российских предприятий.
Президент России также отметил, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между странами. "Эта такая веха, которую мы отметим соответствующим образом", добавил В. Путин.