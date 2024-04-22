Путин: Гейдар Алиев сыграл значительную роль в строительстве БАМ

Гейдар Алиев сыграл значительную роль в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Гейдар Алиев сыграл значительную роль в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Он [Гейдар Алиев] был одним из организаторов грандиозного проекта важного для всего Советского Союза", - сказал он.

Напомнив, что великий лидер Гейдар Алиев возглавлял правительственную комиссию по вопросам строительства БАМ, президент Владимир Путин сказал: "По сути он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем, мы помним и очень благодарны ему, храним память об этом".

По словам Путина, Россия и сегодня развивает БАМ.

"Все усилия, труды, годы работы, которые ваш отец вложил в реализацию проекта и сегодня играют существенную роль", - добавил Путин, обращаясь к Ильхаму Алиеву.