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Путин: Гейдар Алиев сыграл значительную роль в строительстве БАМ

Путин: Гейдар Алиев сыграл значительную роль в строительстве БАМ Гейдар Алиев сыграл значительную роль в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 16:38
Путин: Гейдар Алиев сыграл значительную роль в строительстве БАМ

Гейдар Алиев сыграл значительную роль в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Он [Гейдар Алиев] был одним из организаторов грандиозного проекта важного для всего Советского Союза", - сказал он.

Напомнив, что великий лидер Гейдар Алиев возглавлял правительственную комиссию по вопросам строительства БАМ, президент Владимир Путин сказал: "По сути он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем, мы помним и очень благодарны ему, храним память об этом".

По словам Путина, Россия и сегодня развивает БАМ.

"Все усилия, труды, годы работы, которые ваш отец вложил в реализацию проекта и сегодня играют существенную роль", - добавил Путин, обращаясь к Ильхаму Алиеву.

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Версия на английском языке Putin: Heydar Aliyev played significant role in construction of Baikal-Amur Mainline
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: BAM-ın inşasında Heydər Əliyevin böyük rolu olub

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