Главы МИД Азербайджана и Молдовы проводят встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 12:35
Проходит встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".
Проходит встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".
Последние новости
12:58
Ильхам Алиев поздравил президента Ганы по случаю национального праздникаВнешняя политика
12:58
Фото
Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализмаВнутренняя политика
12:51
НАТО назначил спецпредставителя по Южному КавказуВнешняя политика
12:50
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачностьЭкология
12:50
Фото
Азербайджан намерен сотрудничать с Dell Technologies в сфере ИИИКТ
12:46
Фото
Видео
В Баку открыт автопарк электробусов "Албалылыг"Инфраструктура
12:43
В Лондоне арестованы четверо мужчин по делу о шпионаже в пользу ИранаДругие страны
12:43
В Иране число погибших превысило 1 300 человекВ регионе
12:40