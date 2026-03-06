Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проводят встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 12:35
    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проводят встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Проходит встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".

    Проходит встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".

    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проводят встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО
    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проводят встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО
    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проводят встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Джейхун Байрамов Михай Попшой
    Фото
    Ceyhun Bayramov Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı moldovalı həmkarını məlumatlandırıb - YENİLƏNİB
    Ты - Король

    Последние новости

    12:58

    Ильхам Алиев поздравил президента Ганы по случаю национального праздника

    Внешняя политика
    12:58
    Фото

    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма

    Внутренняя политика
    12:51

    НАТО назначил спецпредставителя по Южному Кавказу

    Внешняя политика
    12:50

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Экология
    12:50
    Фото

    Азербайджан намерен сотрудничать с Dell Technologies в сфере ИИ

    ИКТ
    12:46
    Фото
    Видео

    В Баку открыт автопарк электробусов "Албалылыг"

    Инфраструктура
    12:43

    В Лондоне арестованы четверо мужчин по делу о шпионаже в пользу Ирана

    Другие страны
    12:43

    В Иране число погибших превысило 1 300 человек

    В регионе
    12:40

    График работы Бакинского метро изменится в связи с праздником

    Инфраструктура
    Лента новостей