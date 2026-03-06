Главы МИД Азербайджана и Молдовы проводят встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

Проходит встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".

12:19

Проходит встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.

