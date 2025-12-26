Промежуточное заключение: самолет AZAL был сбит над Грозным

Министерство транспорта Казахстана накануне опубликовало промежуточное сообщение о ходе расследования причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании "Azerbaijan Airlines", выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от Актау.

Расследование проводится Министерством транспорта Казахстана с участием представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO), Азербайджана, Бразилии и России.

Как сообщает Report, на основании опубликованного промежуточного сообщения, а также из общего ранее сделанных заключений экспертов Азербайджана, России, Казахстана, Бразилии и ICAO можно сделать вывод, что самолет потерял управление и разбился не из-за какой-либо технической неисправности, а в результате внешнего вмешательства, т.е. был сбит.

В отчете Минтранспорта Казахстана говорится, что по результатам проведенной экспертизы, следов взрывчатых веществ на борту самолета не обнаружено. В частности, на трех кислородных баллонах, представленных для исследования, следы взрыва не имеются.

Согласно заключению казахстанской стороны, повреждения воздушного судна были вызваны поражающими элементами боевой части.

На внешнее вмешательство указывает и трасологическая экспертиза части трубки гидравлической системы №2. По результатам исследования было установлено, что на трубке имеются повреждения. Механизмом образования повреждения является разрыв металла в результате соприкосновения твердых предметов. Сквозные повреждения образованы металлическими фрагментами (внешними объектами), изготовленными из сплава металлов на основе железа.

На следующем этапе казахстанская сторона должна представить общественности текст заключительного отчета, отражающего результаты завершенного расследования. В отличие от промежуточного сообщения, заключительный отчет должен быть более подробным, отражать всю фактическую информацию, выявленную в связи с расследованием дела, анализ причин аварии и рекомендации по предотвращению подобных аварий в будущем.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С". Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт пропал с радаров в воздушном пространстве России.

Отметим, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе 9 октября президент РФ Владимир Путин признал, что сработала российская система ПВО и выпущенные две ракеты взорвались, поразив азербайджанский самолет. В.Путин обещал, что российская сторона выплатит все надлежащие компенсации и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.

Напомним, на борту самолета Embraer 190, летевшего рейсом J2-8243, находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана.

В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева