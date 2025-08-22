О нас

Прокурор Верховного суда Турции: Придаем большое значение обмену опытом с Азербайджаном

Прокурор Верховного суда Турции: Придаем большое значение обмену опытом с Азербайджаном Турция высоко ценит сотрудничество с судебными органами Азербайджана и придает особое значение обмену знаниями и опытом.
Внешняя политика
22 августа 2025 г. 11:47
Прокурор Верховного суда Турции: Придаем большое значение обмену опытом с Азербайджаном

Турция высоко ценит сотрудничество с судебными органами Азербайджана и придает особое значение обмену знаниями и опытом.

Как сообщает Report, об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Верховного суда Турции Ахмет Гёкай Акташ на международной конференции в Лачыне на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана".

По его словам, верховенство закона, обеспечение основных прав и свобод, а также принцип разделения властей составляют основу современных конституций.

"30-летие Конституции - это значимое и торжественное событие не только для Азербайджана, но и для нас как для братской страны. Прокуратура Турецкой Республики считает приоритетом обмен опытом с судебными органами дружественных государств, прежде всего Азербайджана. Общая правовая культура, схожие подходы в конституционном праве и взаимное доверие создают основу для дальнейшего укрепления этого сотрудничества", - отметил Акташ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Prosecutor: Türkiye attaches great importance to knowledge, experience exchange with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ali Məhkəməsinin prokuroru: Azərbaycanla bilik və təcrübə mübadiləsinə böyük əhəmiyyət veririk

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi