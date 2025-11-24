Проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции
Внешняя политика
- 24 ноября, 2025
- 09:51
При организации Центра анализа международных отношений (ЦАМО) проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции.
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в форуме принимают участие руководители ведущих аналитических центров и исследователи обеих стран.
В ходе мероприятия будут обсуждены перспективы сотрудничества в сфере региональной безопасности, внешней политики, экономической интеграции, транспорта, коммуникаций и энергетики.
Первый Шушинский форум важен с точки зрения укрепления институционального партнерства между азербайджанскими и турецкими мозговыми центрами, создания совместных научно-аналитических площадок и координации будущих стратегических инициатив.
