При организации Центра анализа международных отношений (ЦАМО) проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в форуме принимают участие руководители ведущих аналитических центров и исследователи обеих стран.

В ходе мероприятия будут обсуждены перспективы сотрудничества в сфере региональной безопасности, внешней политики, экономической интеграции, транспорта, коммуникаций и энергетики.

Первый Шушинский форум важен с точки зрения укрепления институционального партнерства между азербайджанскими и турецкими мозговыми центрами, создания совместных научно-аналитических площадок и координации будущих стратегических инициатив.