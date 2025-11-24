Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 09:51
    Проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции

    При организации Центра анализа международных отношений (ЦАМО) проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в форуме принимают участие руководители ведущих аналитических центров и исследователи обеих стран.

    В ходе мероприятия будут обсуждены перспективы сотрудничества в сфере региональной безопасности, внешней политики, экономической интеграции, транспорта, коммуникаций и энергетики.

    Первый Шушинский форум важен с точки зрения укрепления институционального партнерства между азербайджанскими и турецкими мозговыми центрами, создания совместных научно-аналитических площадок и координации будущих стратегических инициатив.

    форум мозговых центров Шуша Азербайджан Турция
    Фото
    Azərbaycan-Türkiyə Beyin Mərkəzlərinin Birinci Şuşa Forumu keçirilir
    First Azerbaijani–Turkish Think Tank Forum kicks off in Shusha

    Последние новости

    10:29
    Фото

    В результате взрыва в Баку госпитализированы  5 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

    Происшествия
    10:12

    Азербайджан огласил планы по декарбонизации промышленности до 2035 года

    Промышленность
    10:09

    Фарид Шафиев: Военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции является образцовым

    Внешняя политика
    10:04

    Поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезни

    Другие страны
    09:59
    Фото

    Команда Наццентра кибербезопасности Азербайджана добилась успеха в конкурсе "ARMYTHON"

    Происшествия
    09:59

    Азербайджан планирует стабилизировать выбросы в агросекторе за счет увеличения лесного покрова

    АПК
    09:58

    Мировые цены на нефть выросли после заметного снижения на предыдущей неделе

    Энергетика
    09:51
    Фото

    Проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    09:50

    В Швеции автобус со студентами попал в ДТП

    Другие страны
    Лента новостей