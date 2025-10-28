Проходит 15-е заседание Азербайджано-Белорусской межправкомиссии

Проходит 15-е заседание совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

Как сообщает Report, заседание возглавляют с азербайджанской стороны заместитель премьер-министра, сопредседатель Комиссии Самир Шарифов, а с белорусской - заместитель премьер-министра, сопредседатель Комиссии Наталья Петкевич.

На заседании будут рассмотрены результаты деятельности Комиссии за прошедший период, обсуждены вопросы стратегического партнерства между двумя странами.