Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Проходит 15-е заседание Азербайджано-Белорусской межправкомиссии

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 10:39
    Проходит 15-е заседание Азербайджано-Белорусской межправкомиссии

    Проходит 15-е заседание совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

    Как сообщает Report, заседание возглавляют с азербайджанской стороны заместитель премьер-министра, сопредседатель Комиссии Самир Шарифов, а с белорусской - заместитель премьер-министра, сопредседатель Комиссии Наталья Петкевич.

    На заседании будут рассмотрены результаты деятельности Комиссии за прошедший период, обсуждены вопросы стратегического партнерства между двумя странами.

    межправкомиссия Беларусь Самир Шарифов Наталья Петкевич
    Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçirilir
    Baku hosting 15th Azerbaijan-Belarus Intergovernmental Commission meeting

    Последние новости

    11:25

    ЦБА: Имеются широкие возможности для деятельности тюркских государств в страховом секторе

    Финансы
    11:24
    Фото

    Почтовые марки АДР официально внесены в международную систему нумерации WNS

    ИКТ
    11:22
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в Сабирабаде

    Другие
    11:15

    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в Сабирабаде

    Внутренняя политика
    11:15

    Казахстан изучает влияние международных санкций в отношении российского ЛУКОЙЛа

    Энергетика
    11:14

    Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздником

    Внешняя политика
    11:06

    Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет "Digiturk" от "CityNet TV"!

    Бизнес
    11:05

    Азербайджан присоединился к TÜRKÜNİB с 13 высшими учебными заведениями

    Наука и образование
    11:02

    Казахстан направит свыше $23 млрд в развитие транспортных коридоров

    Инфраструктура
    Лента новостей