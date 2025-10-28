Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçirilir

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan və Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, iclasa Azərbaycan tərəfindən Baş nazirin müavini, Komissiyanın həmsədri Samir Şərifov, Belarus tərəfindən isə Baş nazirinin müavini, Komissiyanın həmsədri Natalya Petkeviç rəhbərlik edir.

    İclasda Komissiyanın fəaliyyətinin ötən dövr üzrə nəticələri nəzərdən keçiriləcək, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq.

    Проходит 15-е заседание Азербайджано-Белорусской межправкомиссии

