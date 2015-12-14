 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Программу Восточное партнерство обсудят на заседании Совета ЕС в Брюсселе

    Заседание пройдет под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Брюсселе начинает работу заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран Евросоюза. Как сообщает Report, заседание пройдет под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

    В ходе встречи министры иностранных дел стран ЕС  обсудят сотрудничество со странами программы Восточное партнерство (Азербайджан, Грузия, Армения, Украина, Молдова, Беларусь), меры по борьбе с терроризмом, ситуацию в Ираке и Ливии.

    Так же в ходе неформального обеда министры обсудят региональные вызовы с главой МИД Турции Мевлутом Чавушоглу. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi