Турецкий профессор: Армения нарушила имущественные права выходцев из Западного Азербайджана

"Армения несет ответственность за то, что беженцы из Западного Азербайджана не могут сейчас воспользоваться своими правами на имущество".

"Армения несет ответственность за то, что беженцы из Западного Азербайджана не могут сейчас воспользоваться своими правами на имущество".

Об этом турецкому бюро Report заявил преподаватель юридического факультета Анкарского университета, профессор Джавид Абдуллазаде.

Автор книг и статей на тему бывшего нагорно-карабахского конфликта Дж.Абдуллазаде отмечает, что Армения, сыгравшая непосредственную роль в карабахских событиях, пытается избежать ответственности, ссылаясь на свою непричастность: "Однако во время 44-дневной войны международной общественности увидела причастность Армении. За три года войны и последующие 26-27 лет оккупации государству, людям, имуществу был нанесен морально-материальный ущерб, который Армения должна компенсировать. Она должны выплатить компенсацию Азербайджанскому государству и потерпевшим гражданам".

Эксперт отметил, что на Армению, на ответственных лиц в этой стране и на лидеров сепаратистов необходимо подать иски в Гаагский суд, Европейский суд по правам человека и др..

"Необходимо действовать в рамках требований международного права. Мы должны привлечь Армению к ответственности таким образом, чтобы она или выплатила компенсацию независимо от того, позволяет ли это ее экономика, или пошла бы на соглашение с Азербайджаном", - отметил профессор.

По мнению Дж.Абдуллазаде, если Азербайджанское государство подойдет к вопросу ответственности Армении в виде планомерного, содержательного проекта, решить его удастся быстрее и проще.

"В любом случае при поддержке государства следует без промедления подавать иски в рамках требований международного права. К этому процессу добровольно могут быть привлечены специалисты из Турции и других зарубежных стран, имеющие право обращения в международный суд. Необходимо провести масштабные исследования, собрать архивные документы, фотографии, видеоматериалы, доказательства, факты и подготовиться так, чтобы у Армении не оставалось ни одного шанса на оправдание", - добавил Дж.Абдуллазаде.