О нас
Report Georgia
Аудио новости

Продлен срок соглашения между Азербайджаном и ООН

Продлен срок соглашения между Азербайджаном и ООН Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Протокола о продлении срока действия Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о Программе партнерства ФАО-Азербайджан".
Внешняя политика
22 ноября 2021 г. 15:11
Продлен срок соглашения между Азербайджаном и ООН

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Протокола о продлении срока действия Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о Программе партнерства ФАО-Азербайджан".

Как передает Report, срок действия документа продлевается до 31 декабря 2021 года с целью завершения исполнения обязательств сторон по соглашению.

Программа партнерства между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) была подписана 25 мая 2015 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Agreement between Azerbaijan and UN extended
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla BMT arasında bağlanmış sazişin müddəti uzadılıb

Самое читаемое

Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
18 ноября 2021 г. 09:52
Задержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
ФотоЗадержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
21 ноября 2021 г. 12:50
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
16 ноября 2021 г. 12:03
Президент США приступил к своим обязанностям из госпиталя
Президент США приступил к своим обязанностям из госпиталя
19 ноября 2021 г. 21:22
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
17 ноября 2021 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi