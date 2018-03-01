Прикаспийский центр гуманитарного реагирования планируется создать в Баку

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Центр гуманитарного реагирования стран Прикаспийского региона планируется создать в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Агентства по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях "Эмерком" при МЧС России Юрий Бражников.

"Первый - Российско-Сербский гуманитарный центр - был создан в сербском городе Ниш, он оправдал наши надежды и доказал свою эффективность. Вторым стал Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования в Ереване. Следующий будет создан в Баку", - сказал Бражников.

По его словам, создание центра станет логическим продолжением подписанного два года назад соглашения о сотрудничестве чрезвычайных ведомств стран Прикаспийского региона - России, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана.

"Опираясь на этот документ, мы создали в Азербайджане фактически академию гражданской защиты, передали наши лабораторию, классы, учебную базу. Это третий центр, который создается в интересах Прикаспийского региона. Фактически его создание уже началось - база создана", - отметил Бражников.