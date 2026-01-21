Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президенты Азербайджана и США обменялись письмами по созданию Совета мира

    21 января, 2026
    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Для меня огромная честь пригласить Вас – президента Азербайджанской Республики присоединиться к моей исторически значимой и великолепной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке, а также приступить к осуществлению нового и смелого подхода к решению глобального конфликта!

    29 сентября 2025 года я сделал заявление по поводу Комплексного плана по прекращению конфликта в Газе – исключительной по значимости и состоящей из двадцати пунктов дорожной карты, которая в скором времени была принята всеми мировыми лидерами, в том числе главами крупных государств арабского мира, Израиля и Европы. Для продвижения этого Плана 17 ноября Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов принял резолюцию номер 2803, которая приветствовала и одобрила нашу концепцию.

    Настало время превратить все эти мечты в реальность. Основополагающим элементом этого Плана является Совет мира – наиболее впечатляющий и влиятельный Совет из когда-либо созданных, который будет основан в качестве новой международной организации и Администрации Переходного правления.

    Благодаря нашим усилиям станет возможно собрать воедино почтенную группу стран, готовых поддержать благородную миссию по установлению прочного мира – честь, которая выпадает на долю тех, кто готов продемонстрировать умение руководить на деле и внести яркий вклад в обеспечение безопасности и процветания будущих поколений. В ближайшем будущем мы собираемся провести заседание с участием наших прекрасных и преданных партнеров, большинство из которых являются очень уважаемыми мировыми лидерами.

    Как председатель правления Совета мира, я официально приглашаю Азербайджанскую Республику присоединиться к Уставу организации в качестве страны-учредителя и стать страной-участницей Совета. Данная организация будет уникальной в своем роде, поскольку такого никогда раньше не было! Каждая страна-участница сможет выдвинуть полномочного представителя для участия на заседаниях Совета от своего имени. В приложении к этому письму Вы найдете Комплексный план и Устав правления Совета мира, который ожидает Вашей подписи и ратификации.

    Надеюсь на сотрудничество с Вами и впредь в стремлении достигнуть прочного мира, процветания и добра для всех во всем мире!"

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, также направил письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

    В письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Благодарю Вас за письмо с приглашением Азербайджанской Республики присоединиться к Совету мира в качестве страны-учредителя.

    Я принимаю это приглашение как знак взаимовыгодного и основанного на взаимном уважении партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также как признание роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

    Азербайджанская Республика присоединяется к Совету мира, разделяя его благородную миссию прекратить конфликт в секторе Газа и построить более безопасное и процветающее будущее для всех пострадавших от этого затянувшегося конфликта.

    Верю, что Совет мира станет эффективной международной организацией и с успехом выполнит возложенную на него миссию.

    Выражаю Вам искреннюю признательность за Ваше дальновидное руководство и усилия по укреплению мира. Желаю Вам удачи в исполнении обязанностей председателя Совета мира".

    Ильхам Алиев Дональд Трамп письмо "Совет мира"
    Фото
    ABŞ və Azərbaycan Prezidentləri bir-birilərinə Sülh Şurası ilə bağlı məktub ünvanlayıblar
    Фото
    Presidents of Azerbaijan and United States exchange letters on establishment of Board of Peace

