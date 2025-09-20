Президенты Азербайджана и Руанды провели переговоры один на один
Внешняя политика
- 20 сентября, 2025
- 13:00
В Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Руанды Полем Кагаме один на один.
Как сообщает Report, президент Руанды находится с официальным визитом в Азербайджане.
Последние новости
13:31
Норрис стал лучшим в третьей практике Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНОФормула 1
13:29
Фото
Global Media Group присоединилась к экологической акции "Защитим Каспий"Экология
13:22
Премьер Маврикия пытается урегулировать конфликт между управляющими ЦБДругие страны
13:16
Фото
Глава прокуратуры Уганды посетил АзербайджанВнешняя политика
13:14
Пашинян назвал открытым и честным диалог с ПутинымВ регионе
13:01
С момента полного восстановления государственного суверенитета Азербайджана минуло 2 годаВнутренняя политика
13:00
Президенты Азербайджана и Руанды провели переговоры один на одинВнешняя политика
12:59
Фото
В Ханкенди проходит празднование Дня городаКарабах
12:57