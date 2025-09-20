Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Президенты Азербайджана и Руанды провели переговоры один на один

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 13:00
    Президенты Азербайджана и Руанды провели переговоры один на один

    В Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Руанды Полем Кагаме один на один.

    Как сообщает Report, президент Руанды находится с официальным визитом в Азербайджане.

    Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin təkbətək görüşü olub
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds one-on-one meeting with President of Rwanda

