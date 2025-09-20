İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 12:58
    Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sentyabrın 20-də Ruanda Prezidenti Pol Kaqame ilə təkbətək görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Azərbaycan Ruanda Pol Kaqame
    Президенты Азербайджана и Руанды провели переговоры один на один
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds one-on-one meeting with President of Rwanda

    Son xəbərlər

    13:18

    Azərbaycanın qadın cüdoçuları Fransada təlim-məşq toplanışına qatılıblar

    Fərdi
    13:10
    Foto

    "Global Media Group" "Xəzəri qoruyaq" ekoloji aksiyasına qoşulub

    Ekologiya
    13:00

    İki il əvvəl Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    12:57

    Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində yaralananların sayı 30-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:55
    Foto

    Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    12:53

    Könül Nurullayeva: Azərbaycan suverenliyini tam bərpa etməklə regionda yeni reallıqlar yaratdı

    Xarici siyasət
    12:50

    Paşinyan: Türkiyə-Ermənistan normallaşması bizim üçün Aİ ilə quru əlaqəsini təmin edəcək

    Region
    12:48
    Foto

    Uqanda Dövlət Prokurorluğunun direktoru Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti