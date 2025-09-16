Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Президенты Азербайджана и ОАЭ сфотографировались на фоне Шушинской крепости

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 16:15
    Президенты Азербайджана и ОАЭ сфотографировались на фоне Шушинской крепости

    16 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сфотографировались на фоне Шушинской крепости.

    Как сообщает "Report", информацию об этом распространила информацию пресс-служба президента.

    Ильхам Алиев Президент ОАЭ Шуша Шушинская крепость
    Фото
    Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Şuşa qalasının önündə foto çəkdiriblər
    Фото
    Presidents of Azerbaijan, United Arab Emirates photographed in front of Shusha Fortress

    Последние новости

    17:38

    МВД Сирии: Новое соглашение по Эс-Сувейде поможет пресечь всевозможные инциденты

    Другие страны
    17:36

    В порту Ходейда на западе Йемена вспыхнул пожар после ударов ЦАХАЛ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:24

    В Сербии 13 человек проходят по делу об обрушении навеса вокзала со смертельным исходом

    Другие страны
    17:20

    Раскрыты новые детали убийства 11-классника в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:19

    Казахстан и США расширяют партнерство по безопасному обращению с ядерными материалами

    Другие страны
    17:12

    Тони Санделл: ОБСЕ приступила к реализации решения о закрытии Минского процесса

    Внешняя политика
    17:11

    Рашад Халыгов: Гянджа, Нахчыван и Лянкяран станут новыми точками инновационного развития

    ИКТ
    17:09

    ЦБА временно приостанавливает работу "Офиса наличных денег"

    Финансы
    17:06

    В Азербайджане за 8 месяцев произведено более 2,3 тыс. легковых автомобилей

    Промышленность
    Лента новостей