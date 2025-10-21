Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Президенты Азербайджана и Казахстана посетили Международный центр ИИ Alem.ai

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 16:52
    Президенты Азербайджана и Казахстана посетили Международный центр ИИ Alem.ai

    21 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане.

    Как сообщает Report, главе нашего государства была предоставлена информация о Центре, созданном в этом году.

    Отмечалось, что цель создания Центра – обеспечение развития инноваций и технологий искусственного интеллекта во всех сферах общественной и экономической жизни Казахстана. Функционирующее в Центре "Общественное пространство" призвано ежегодно привлекать сюда 10 тысяч талантливых людей. Планируется проводить форумы, посвященные последним достижениям в области искусственного интеллекта, встречи специалистов и открытые лекции, а также организовывать ярмарки вакансий, хакатоны и конкурсы стартапов по искусственному интеллекту. В Центре функционируют Tomorrow School, предоставляющая уникальную возможность получить бесплатное образование в области искусственного интеллекта без требования начальных навыков программирования, и кампус искусственного интеллекта, нацеленный на ускорение стартапов. Предусмотрено ежегодно запускать 100 новых стартапов в области искусственного интеллекта путем развития передовых технологий и формирования устойчивой предпринимательской экосистемы.

    Основная цель организуемых здесь научно-исследовательских лабораторий – развитие и поддержка научных исследований в области искусственного интеллекта, продвижение инноваций и создание передовых технологий. В лабораториях ежегодно планируется реализовывать 10 научно-исследовательских проектов.

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri "Alem.ai" Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar
    Presidents Ilham Aliyev and Kassym-Jomart Tokayev visit "Alem.ai" International Artificial Intelligence Center in Astana

    Видео

    Фото

