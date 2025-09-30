Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

30 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для прессы.

19:31

