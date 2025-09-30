İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 19:40
    Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.

    Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella mətbuata bəyanatlarla çıxış edirlər.

    İlham Əliyev Sercio Mattarella
    Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО
    Presidents of Azerbaijan and Italy are delivering press statements

    Son xəbərlər

    19:41

    İlham Əliyev: Bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəmizi vermişik

    Energetika
    19:40

    Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:38

    İrəvanda tikiş sexində partlayış olub, yaralananlar var

    Region
    19:38

    İlham Bayramov: "Naxçıvanda su ehtiyatlarının azalması ilə bağlı xüsusi layihələr hazırlanır"

    İnfrastruktur
    19:38

    Tramp Rusiyanı yenidən "kağız pələng" adlandırıb

    Digər ölkələr
    19:35

    Azərbaycan Prezidenti: İqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    19:31

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya əsl strateji tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    19:27
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan taekvondoçuları daha 11 medal qazanıblar

    Fərdi
    19:25
    Foto

    Azərbaycan və İtaliya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti