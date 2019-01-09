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    Президент Зимбабве посетит Азербайджан

    © REUTERS/Denis Balibouse

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва планирует посетить Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на местное издание NewsdzeZimbabwe, об этом заявил пресс- секретарь президента этой страны Джордж Чарамба.

    Отмечается, что Э. Мнангагва также посетит Россию, Беларусь, Казахстан и примет участие на экономическом форуме в Давосе.

    "Азербайджан и Казахстан - богатые углеводородами страны, одни из самых быстроразвивающихся. Кроме того, интересные с точки зрения энергетики и туризма",- отметил Д. Чарамба.

    Пресс-секретарь президента  также подчеркнул, что в случае с Азербайджаном, Зимбабве надеется на сотрудничество в сфере табачной промышленности и строительства.

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